Edinho, hijo de Pelé, lamenta la crisis que atraviesa el futbol brasileño

El fútbol brasileño, cuna de leyendas y gestas históricas, atraviesa momentos difíciles que han dejado perplejo a Edinho, hijo de la icónica figura del fútbol mundial, Pelé. A un año de la muerte del ‘Rey’, la situación de la ‘Seleção’ y del Santos, equipos que inmortalizaron su nombre, preocupa a Edinho, quien comparte sus reflexiones en una entrevista exclusiva con la AFP.

El 29 de diciembre marca el primer aniversario de la partida de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Ante la fatídica campaña de la ‘Seleção’ en 2023 y el descenso histórico del Santos, Edinho se suma al sentimiento de preocupación que su padre habría experimentado.

Pele "would have been sad" at the state of current Brazilian national team, his son Edinho tells @AFP.

Struggling to qualify for the 2026 World Cup, Brazil sit at sixth place in the South American table, the last spot that affords direct qualificationhttps://t.co/u16M9CaPdD pic.twitter.com/ZWv9Q0sh6P

