Ana Lucía Martínez se muestra ilusionada por su llegada a Monterrey

Tras el reciente anuncio de su incorporación al equipo de las Rayadas de Monterrey, Ana Lucía Martínez, la destacada futbolista guatemalteca, compartió sus primeras impresiones en una entrevista exclusiva para las redes sociales del club regiomontano.

Martínez, visiblemente emocionada, expresó su gratitud por la oportunidad de unirse a un club de la magnitud de Monterrey. “Muy emocionada y agradecida por la oportunidad de llegar a un club tan importante en México y con muchísimas ganas de empezar”, afirmó la delantera. Describiéndose como una persona soñadora y solidaria, dejó claro que llega a Monterrey con la firme intención de luchar por sus metas.

Así es @AnaluMartinz20 #EnLaVidayEnLaCancha.💙🤍 No te pierdas la entrevista exclusiva con la nueva jugadora de las #Rayadas. 🔝🔥 pic.twitter.com/2lU8l89g4b — Rayadas (@Rayadas) December 27, 2023

Ana Lucía Martínez se muestra ilusionada por el proyecto

La futbolista no escatimó en describir su estilo de juego en la cancha. “En la cancha soy una persona muy competitiva, lucho todo el tiempo, no me rindo y soy una guerrera dentro del campo”, declaró. Con plena conciencia de las exigencias de la liga mexicana, Martínez estableció sus objetivos con claridad: “Mi objetivo al llegar a un club tan importante es ser campeona”.

Ana Lucía elogió la seriedad y la organización del club regiomontano desde sus primeras impresiones. “Desde afuera, Monterrey se ve un club muy serio, que tiene ganas de ganar, de hacer las cosas diferente, un club muy organizado”, destacó. Consciente de la máxima exigencia que implica representar a las Rayadas, la futbolista guatemalteca se mostró comprometida con el desafío.

Al referirse a las instalaciones del club, especialmente al imponente estadio BBVA, que será su casa en la próxima temporada, Ana Lucía Martínez no escatimó en elogios. “El estadio es impresionante, uno de niña sueña con jugar en un estadio así, creo que merecía una oportunidad así”, expresó con entusiasmo. Además, dejó claro que prefiere hablar con su desempeño en el campo de juego.

Con expectativas altas y la determinación de alcanzar la gloria, Ana Lucía Martínez podría hacer su debut oficial el 5 de enero, enfrentando al Puebla en el estadio BBVA en la primera jornada de la Liga MX Femenil. Las Rayadas de Monterrey han sumado a sus filas a una jugadora talentosa y comprometida, dispuesta a dejar una marca indeleble en el fútbol femenino mexicano.

𝑸𝒖𝒆 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒓… 🔥💙 Seleccionada guatemalteca, proveniente del Pomigliano en la Serie A de Italia, con paso por España en clubes como el Rayo Vallecano, Sporting de Huelva, entre otros. @AnaluMartinz20 llega a las Rayadas a darlo todo por… pic.twitter.com/tzFnb4oG8B — Rayadas (@Rayadas) December 26, 2023