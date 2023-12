Pep Guardiola espera que Haaland pueda estar disponible en enero

El Manchester City enfrentó su reciente visita al Everton sin contar con dos de sus destacadas estrellas en la alineación. Erling Haaland, quien ha estado lidiando con problemas en el pie después de su torcedura de tobillo y una lesión por estrés desde el partido contra el Aston Villa el pasado 6 de diciembre, aún no ha regresado al terreno de juego. Aunque el técnico Pep Guardiola lamenta la ausencia de la superestrella noruega, ofrece un rayo de esperanza al avanzar en su proceso de recuperación.

“Aún no está en el equipo. Se encuentra mejor, pero no ha realizado ningún entrenamiento con el equipo. Ojalá que en enero pueda volver con nosotros”, comentó Guardiola a The Athletic. La falta del delantero se ha hecho sentir, ya que incluso en el Mundial de Clubes no participó. Guardiola reconoce la importancia de Haaland desde su llegada al equipo, pero señala que estas situaciones son parte del juego durante una temporada completa.

Además de Haaland, el Manchester City también ha tenido que prescindir de Kevin De Bruyne en sus recientes compromisos. El mediocampista belga, que regresó a los entrenamientos hace unos días, no pudo viajar a Liverpool, lo que encendió las alarmas entre los seguidores del equipo.

La buena noticia es que De Bruyne no ha sufrido una recaída, y su regreso al campo está muy próximo. “La semana pasada entrenó con nosotros, pero hoy tuvo un poco de fatiga porque está entrenando duro”, aclaró Guardiola, brindando tranquilidad a los aficionados que esperan el regreso de una de las piezas clave en el mediocampo del City.

