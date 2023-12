Mujer se gradúa a sus 50 años y ninguno de sus hijos asiste a la ceremonia

Lucy Silva, una mujer mexicana, asidua usuaria de las redes sociales, compartió en su perfil de TikTok un video desahogándose porque, pese a que había logrado cumplir una meta académica a sus 50 años de edad, graduarse de la Preparatoria, ninguno de sus hijos asistió a la ceremonia, historia que rápidamente se volvería viral en la plataforma.

En el clip, Lucy, quien utiliza su perfil de TikTok (@lucyysurincon) para compartir diferentes facetas de su vida, se mostraba desilusionada mientras se encontraba sentada en el auditorio, vistiendo su toga y llevando su birrete, pero sin nadie que la acompañara en ese día especial. “Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos; en todas. Y hoy, que yo termino la Preparatoria, ninguno pudo venir. Todos tuvieron algo más importante qué hacer. Así es la vida”, comentó en el video.

Debate en TikTok

Tras la publicación del video, que actualmente supera los 2.6 millones de reproducciones en la red social, Lucy recibió cientos de comentarios de parte de otros usuarios, unos defendiéndola o consolándola, y otros reprochando la actitud de sus hijos e incluso criticándola a ella por su labor como madre.

Ante esta situación, la mujer compartió nuevos TikToks explicando que nunca imaginó que su video iba a volverse viral y también saliendo a la defensa de sus hijos. “No sé por qué me han estado tirando tanto porque me desahogué en un momento de soledad. Yo nunca pensé que este video iba a tener este alcance”, comentó en uno de los clips. Lucy, además, señaló que la gente malinterpretó su mensaje, pero que ese es problema de los demás. “Si todo el mundo malinterpretó lo que yo dije, allá su problema. Mis hijos son mis hijos y los defiendo”.

“Y sí, recibí muchísimas felicitaciones; no tienes idea de cuántas. Pero también muchas mujeres cuestionaron mi maternidad, en vez de ponerse a pensar que yo hice el video porque en ese momento así me sentí de sola (…) Mis hijos ahora lo están meditando porque, a veces, así tiene uno que darles lecciones en la vida (…) Así es la vida; no siempre hay amor correspondido. Pero mis hijos no fueron unos malagradecidos, como todo el mundo les está diciendo. Tuvieron otras cosas qué hacer. De pronto así es la vida; de pronto las circunstancias nos separan”, sentenció la mujer.