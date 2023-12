Los mejores partidos para cerrar el 2023

El año 2023 llega a su fin, marcado por vivencias diversas, pero sin duda, una constante ha sido el fútbol emocionante que nos ha regalado. Las ligas de todo el mundo han ofrecido partidos memorables, y para cerrar este capítulo, algunas de las competiciones más destacadas nos regalan un último festín futbolístico.

A pesar del receso en varias ligas, la Premier League sigue brindando acción en los últimos días del año. El 30 de diciembre, Luton Town se enfrentará a un Chelsea en ascenso a las 06:00 horas, seguido de un enfrentamiento entre Manchester City y Sheffield United a las 09:00 horas. El día culmina con un choque entre Nottingham Forest y Manchester United a las 11:30 horas.

Liverpool lead the way 🔝 pic.twitter.com/WJW9ptJk6u

En la Serie A italiana, la atención se centra en el enfrentamiento entre dos gigantes: Juventus y AS Roma a las 13:45 horas. Este duelo promete ser un espectáculo de habilidad y estrategia que dejará a los fanáticos al borde de sus asientos.

Por otro lado, en la Saudí Pro League, Cristiano Ronaldo y su equipo, Al-Nassr, se miden a Al-Taawoun a las 12:00 horas. Un duelo que trasciende las fronteras y que será seguido por fanáticos de todo el mundo.

El 31 de diciembre, la Premier League nos regala dos duelos imperdibles. Fulham se enfrenta a Arsenal a las 08:00 horas, mientras que Tottenham choca con Bournemouth en un emocionante enfrentamiento a la misma hora. Estos partidos prometen cerrar el año con broche de oro, dejando a los fanáticos con recuerdos memorables y emociones a flor de piel.

30 de diciembre

Premier League

Serie A

Saudí Pro League

31 de diciembre

Premier League

Do you see your team? 🤩#FestiveFixtures pic.twitter.com/P7yL87W5Ft

— Premier League (@premierleague) December 28, 2023