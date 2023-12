Los memes que marcaron el 2023

Estamos a punto de cerrar el año 2023, un período muy interesante y peculiar, por decir lo menos, que nos brindó de todo: nuevas canciones, películas para disfrutar, experiencias personales y, por supuesto, una buena dosis de memes.

Aunque a algunos no les agrade la idea o aleguen que no causan gracia, probablemente porque no los entienden, los memes se han convertido en una parte bastante común de nuestras vidas. Tanto es así que, a veces, los compartimos o utilizamos sin siquiera percatarnos.

El 2023 no fue la excepción. Aunque este año no destacó tanto en la producción de memes, podemos afirmar que hubo varios que capturaron la atención en las redes sociales, ya sea en TikTok, Facebook, X, entre otras plataformas, debido a diversas situaciones.

Los mejores memes del año

Mi primera chamba

Vamos con los primeros tres lugares de este listado y por supuesto que no podíamos dejar de fuera los memes de “Mi Primera Chamba”, musicalizados por una versión hecha con IA de la canción “Si la calle llama”, de Eladio Carrión en colaboración con Bryant Myers y Myke Towers.

El trend de “Mi primera chamba” nos demostró dos cosas: que muchos trabajadores no reciben la capacitación necesaria en su trabajo para hacer bien su chamba, y que uno cree tener un mal día hasta que ve los videos de este trend.

Kevin James

Dos décadas después de ser tomada para la promoción de una vieja serie de televisión, una imagen de Kevin James con los brazos encogidos y las manos en los bolsillos se hizo viral, pues las personas la usaron para expresar algún grado de timidez, culpabilidad, descaro y más.

Originalmente la foto forma parte del catálogo de la agencia fotográfica Getty Images, se tomó por Tony Esparza en 1998 y recientemente se hizo tan viral que incluso el mismísimo Kevin James aseguró que estaba encantado con los memes que se hicieron con su foto.

Se llama Kevin James por si quieren buscar el meme. pic.twitter.com/DjFdDKWkra — Chamanbot (@PIPEXMANX) October 4, 2023

Las dinoprofesiones

A principios de año (en febrero, para ser exactos) en redes sociales se popularizaron memes de dinosaurios que representan diferentes profesiones como los de periodista, médico, escritor, etc. Algo que el internet de las cosas denominó como ‘dinoprofesiones’.

Políticos, artistas y personas en general se sumaron a este tren del meme que nació gracias a herramientas como la IA, ya que las imágenes de las ‘dinoprofesiones’ fueron creadas a través de la página MidJourney (aunque la neta los memes de dinosaurios nos gustaron más que estos).

El cambio del Rolex por el Casio cortesía de Shakira

Algo que también dio mucho de qué hablar este 2023 fue la tiradera que la reinota de Shakira le dio a su ex, Gerard Piqué, luego de que la engañara. Algo que hizo con varios éxitos como la sesión número 53 que la cantante grabó junto a Bizarrap.

Shakira aprovechó la rola para desahogarse y de paso, facturar algunos millones de dólares. La canción en cuestión se hizo conocida por varias frases dentro de ella como la de “Cambiaste un Rolex por un Casio“, donde se refiere a que Piqué la cambió por algo más bara.

Shakira: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Un Rolex por un Casio". Yo manejando un Twingo con un reloj Casio: pic.twitter.com/HYWGz6lmSw — SPIDER (@SoySpider_) January 12, 2023

Y la queso

Durante el sexto mes del año se volvió viral una expresión que apareció en la telenovela mexicana ‘El Amor Invencible’, con la siguiente conversación:

“- Así soy, y la queso.

-¿La queso?

-La que soporte”.