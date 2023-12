Real Madrid lanzará una última ofensiva por Kylian Mbappé

A medida que nos acercamos al final del año, el mundo del fútbol se prepara para una serie de movimientos trascendentales con la apertura del mercado invernal y la posibilidad de libre negociación de jugadores cuyos contratos culminan al término de la temporada. En este escenario, el Real Madrid emerge como protagonista destacado, buscando con determinación la incorporación del codiciado Kylian Mbappé en 2024.

Desde hace días, se ha observado un fervoroso interés por parte del Real Madrid en adquirir los servicios del delantero estrella del Paris Saint-Germain (PSG). Las últimas noticias provenientes de The Athletic indican que el club merengue tiene la intención de enviar su oferta oficial a Mbappé en la próxima semana, marcando así el inicio de una fase crucial en este emocionante culebrón.

Real Madrid will make a fresh attempt to sign Kylian Mbappe from Paris Saint-Germain — and have given the forward a deadline to decide if he wants to join them this summer.

