Paula Abdul denuncia a productor de American Idol de agresión sexual

Paula Abdul está en el ojo del huracán tras presentar una demanda contra el ex productor de “American Idol” y “So You Think You Can Dance” alegando que la acosó y agredió sexualmente durante su tiempo de trabajó en ambos programas.

La cantante acusa a Nigel Lythgoe de agredirla sexualmente en dos ocasiones. El primer incidente tuvo lugar durante las primeras temporadas del reality, y el segundo ocurrió alrededor de una década más tarde, mientras trabajaba en “So You Think You Can Dance”, según la denuncia.

Según contó, el primer incidente fue en el ascensor de un hotel después de un día de audiciones para “American Idol”, Lythgoe la “empujó” contra la pared del ascensor, “le agarró los genitales y los pechos y empezó a meterle la lengua por la garganta”.

Abdul escapó cuando se abrieron las puertas del ascensor y comunicó el incidente a sus representantes, pero no se atrevió a tomar medidas porque no quería que la despidieran del programa.

Durante el segundo incidente, fue a cenar a la casa del productor para hablar de trabajar juntos en “So You Think You Can Dance”. Casi al final de la velada, se puso a la fuerza encima de Abdul en un intento de besarla mientras ella estaba sentada en su sofá y le dijo que los dos formarían una excelente “pareja poderosa”.

“Abdul lo apartó de ella, explicándole que no estaba interesada en sus insinuaciones, e inmediatamente abandonó la casa”, decía la denuncia. “Al igual que en el incidente anterior, Abdul temía que se tomaran represalias contra ella si hablaba.

Responde a la cantante

Nigel Lythgoe señala que las afirmaciones de Paula Abdul de agresión sexual contra él son “falsas” y “profundamente ofensivas”, y planea probar su inocencia en la corte.

Además, indica que todo se trata de una calumnia y que no se quedará de brazos cruzados ante tales señalamientos.

“Durante más de dos décadas, Paula y yo hemos interactuado como queridos (y totalmente platónicos) amigos y colegas… Ayer, sin embargo, de repente me enteré de estas afirmaciones en la prensa y quiero ser claro: no sólo son falsas, sino que son profundamente ofensivas para mí y para todo lo que represento”, recalcó.