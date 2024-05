Atletas brasileños renuncian a Juegos Olímpicos para ayudar en inundaciones

Dos remeros brasileños han tomado una decisión admirable y ejemplar: dejarán de participar en el Preolímpico de remo y renunciarán al sueño de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 para ayudar a los damnificados por las inundaciones en el sur de Brasil. Evaldo Becker y Piedro Tuchtenhagen, quienes se habían clasificado para la Final del Preolímpico de remo en Lucerna, Suiza, han optado por poner su energía y habilidades al servicio de quienes más lo necesitan en este momento de emergencia nacional.

La decisión de estos atletas ha generado un impacto significativo y ha sido destacada tanto por autoridades deportivas como por la opinión pública en general. La Confederación Brasileña de Remo emitió un comunicado en el que señaló la nobleza de la acción de Becker y Tuchtenhagen, resaltando que en medio de la calamidad que vive Rio Grande do Sul, los atletas han demostrado su compromiso con la solidaridad y el apoyo a su comunidad.

Desde su renuncia a participar en el Preolímpico, ambos remeros se han dedicado activamente a labores de voluntariado en la sede del club Gremio, ubicado en Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul. Allí, participan en la recolección de ropa, la clasificación de alimentos y otras tareas destinadas a ayudar a los afectados por las inundaciones. Su contribución no se limita solo a palabras de aliento, sino que están involucrados directamente en acciones concretas para brindar ayuda a quienes más lo necesitan en estos momentos difíciles.

Además, los remeros han hecho un llamado público para que les sean proporcionadas embarcaciones que les permitan participar en labores de rescate en las zonas más afectadas por las inundaciones. Porto Alegre, junto con otras áreas metropolitanas de Rio Grande do Sul, ha sufrido graves inundaciones que han dejado a gran parte de la población en una situación de emergencia. Con su experiencia en el remo y su disposición para ayudar, Becker y Tuchtenhagen podrían marcar una diferencia significativa en las tareas de rescate y asistencia a los afectados.

Alef Fontoura, otro remero de la selección brasileña, ha expresado la necesidad de contar con embarcaciones adecuadas para poder llevar a cabo estas labores de rescate de manera efectiva. La falta de medios no ha detenido su espíritu solidario, pero es evidente que contar con el equipo adecuado facilitaría su trabajo y permitiría salvar más vidas en esta situación de emergencia.

Las inundaciones en Rio Grande do Sul han causado una devastación sin precedentes, dejando a su paso al menos 108 víctimas mortales y un centenar de desaparecidos. Se estima que alrededor de 1,5 millones de personas han sido afectadas por las lluvias torrenciales, lo que ha generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. En este contexto, la solidaridad y el compromiso de personas como Evaldo Becker, Piedro Tuchtenhagen y Alef Fontoura son un ejemplo inspirador de la capacidad del deporte para unir a las comunidades y brindar apoyo en momentos de adversidad.

Less than three months out from the #Paris2024 Olympics, some Brazilian athletes are giving up their dreams to help victims of the severe floods. Rower Piedro Tuchtenhagen said he and Evaldo Becker decided to drop their sporting quest and join volunteers https://t.co/cqQG95Pvyt pic.twitter.com/IrSYbzOpR0

