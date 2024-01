Siete futbolistas españolas nominadas al FIFPRO de 2023

Las jugadoras españolas Olga Carmona, Mapi León, Irene Paredes, Aitana Bonmati, Claudia Pina, Jennifer Hermoso y Salma Paralluelo son siete de las veintitrés nominadas al 11 ideal de FIFPRO 2023, en el que no está Alexia Putellas, que antes de ganar el Mundial estuvo varios meses de baja por lesión.

El Barcelona es el equipo que más jugadoras tiene en estas nominaciones con ocho integrantes, cinco españolas más la defensa británica Lucy Bronze, la centrocampista sueca Fridolina Rolfo y la también centrocampista británica Keira Walsh.

Además, la otra representación española reside en la presencia de la defensa del Real Madrid Olga Carmona y la delantera Jenni Hermoso.

También, entre las nominadas está la australiana Sam Kerr, del Chelsea. Ella fue la ganadora del Balón de Plata hace un mes por detrás de la vencedora, Aitana Bonmatí.

Finalistas FIFPRO femenino:

Porteras: Mackenzie Arnold (AUS/West Ham United), Mary Earps (ING/Manchester United) y Alyssa Naeher (USA/Chicago Red Stars).

Defensas: Lucy Bronze (ING/Barcelona), Olga Carmona (ESP/Real Madrid), Alex Greenwood (ING/Manchester City), Amanda Ilestedt (SWE/Paris Saint-Germain/Arsenal), Ashley Lawrence (CAN/Paris Saint-Germain/Chelsea), María León e Irene Paredes (ESP/Barcelona, España).

Centrocampistas: Aitana Bonmatí y Claudia Pina (ESP/Barcelona), Fridolina Rolfo (SWE/Barcelona), Georgia Stanway (ING/Bayern Múnich), Ella Toone (ING/Manchester United) y Keira Walsh (ING/Barcelona).

Delanteras: Jennifer Hermoso (ESP/Pachuca/Tigres), Lauren James (ING/Chelsea), Sam Kerr (AUS/Chelsea), Alex Morgan (USA/San Diego Wave), Salma Paralluelo (ESP/Barcelona), Alexandra Popp (GER/Wolfsburgo) y Alessia Russo (ING/Manchester United).

Las nominaciones al 11 ideal de FIFPRO fueron hechas unas seis mil representantes.

La FIFA y FIFPRO anunciarán el once ideal mundial elegido el lunes 15 de enero. Será durante la ceremonia de entrega de los premios The Best en Londres (Inglaterra).

*Con información de EFE