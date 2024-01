Sergio Ramos estalla contra aficionado en plena entrevista

El defensor del Sevilla, Sergio Ramos, se ha encarado este jueves, al término del encuentro perdido por su equipo ante el Athletic (0-2), con un aficionado que lo insultaba desde el graderío, al que ha pedido tener “un poco de respeto por la gente que está escuchando y al escudo”.

El futbolista camero atendía a Dazn cuando un hincha airado lo acusó de estarse “cargando al Sevilla” tras proferir un grave insulto, lo que provocó su inmediata reacción.

“Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Un poco de respeto a la gente que está escuchando y al escudo. ¡Cállate ya, anda!”, le gritó Sergio Ramos, que acto lamentó “lo que hay que aguantar, encima” ante el periodista que lo entrevistaba.

En su análisis de la derrota sevillista, Ramos dijo que “cuando no se gana, no se consigue el objetivo”.

“Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra”, dijo.

NOTA: ¡Tragedia! Tiburón mata a joven promesa del surf australiano

“¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!” ¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

Derrota del Sevilla

El Athletic ha apuntalado este jueves su plaza europea al ganar con todo merecimiento en el Sánchez-Pizjuán por 0-2 a un Sevilla en descomposición en un encuentro en el que un gol en cada periodo, de Vesga el primero y de Paredes el segundo, decantaron el marcador.

Los vascos dominaron de forma abrumadora un primer tiempo en el que los locales no remataron ni una sola vez y se limitaron a capear con dificultad las ofensivas del rival, que a los diez minutos ya había disparado dos veces con peligro mediante Berenguer, que propició sendas paradas meritorias de Dmitrovic.

TikTok

*Con información de EFE.