Azarías Londoño regresa a Comunicaciones

Lo que era un secreto a voces finalmente se ha hecho oficial este domingo 7 de enero: el delantero panameño Azarías Londoño está de vuelta en Comunicaciones después de un discreto paso por el fútbol de Portugal. Este movimiento ha generado gran expectación entre los seguidores del equipo, quienes recuerdan con cariño la destacada actuación del jugador durante su primera etapa con los cremas.

En el segundo semestre del 2023, Londoño vivió una experiencia en el Torreense de la Segunda División de Portugal. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado, disputando solo 7 partidos con un total de 393 minutos en los que no logró anotar ni asistir. Este receso en su carrera no cumplió las expectativas del delantero, llevándolo a regresar a casa.

Azarías Londoño vuelve a vestirse de blanco

Durante su primera etapa con Comunicaciones, Londoño se destacó como uno de los delanteros más constantes bajo la dirección técnica de Willy Coito Olivera. Incluso, logró consolidarse como el delantero centro titular de los blancos. Su contribución fue fundamental para llevar al equipo a las semifinales del Clausura 2023, aunque desafortunadamente cayeron en penales ante Antigua GFC.

Con este regreso, los aficionados esperan que Londoño recupere su mejor forma y aporte nuevamente al equipo en la búsqueda de objetivos importantes en la próxima temporada. El anuncio oficial se realizó con un discreto mensaje de bienvenida: “Bienvenido a casa, Azarías Londoño”.