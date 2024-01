Rafael Nadal se perderá el Abierto de Australia

Rafael Nadal, una leyenda viva del tenis, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su ausencia en el Abierto de Australia. Esta decisión llega tras una lesión sufrida en el torneo de Brisbane, específicamente durante los cuartos de final contra el local Jordan Thompson.

Después de casi un año apartado de las pistas debido a una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, Nadal regresó la semana pasada al evento australiano. Sin embargo, tras su enfrentamiento con Thompson, donde este se impuso en un emocionante partido de tres sets que duró más de tres horas, Nadal sintió molestias en la zona previamente afectada. Las pruebas revelaron un pequeño desgarro muscular, aunque el tenista español asegura que no es una recaída.

We will miss you in Melbourne, Rafa. Sending all our love and best wishes for a speedy recovery. See you on the court soon 💙 pic.twitter.com/7iGJnWglpN

A pesar de la noticia decepcionante para sus fanáticos, Nadal se mantiene optimista sobre su recuperación. En un comunicado, explicó: “Ahora mismo, no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar. Mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses”.

Aunque la ausencia en el Abierto de Australia es un golpe para Nadal y sus seguidores, el tenista español ya tiene la vista puesta en el futuro. Su enfoque se centra especialmente en la temporada de arcilla, con Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024 como los principales objetivos. Antes de estos eventos, Nadal planea participar en el Masters 1000 de Montecarlo, el Conde de Godó de Barcelona y el torneo de Roma, eventos fundamentales en su preparación para los grandes desafíos que le esperan.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024