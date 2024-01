Se viraliza “amenaza” de Jennifer Lawrence en los Golden Globes

Luego de que los famosos desfilaran por la alfombra roja de los Golden Globes, nos llenaron de anécdotas durante la gala, una de ellas fue Jennifer Lawrence.

La actriz era una de las nominadas a Mejor Actriz de Comedia o Musical, y de nuevo rompió el protocolo al hablar directamente a la cámara cuando le han presentado como candidata al galardón.

Mientras que sonaba su nombre y se hablaba de la película ‘Sin malos rollos’, ha decidido soltar una frase algo inesperada. En lugar de limitarse a simplemente aplaudir, como el resto de sus compañeras, decidió lanzar una “amenaza”: “Si no gano, me largo”.

“if i don’t win , im leaving” LMAO she’s so real for that pic.twitter.com/gN6ZFFmcAO

