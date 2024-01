VIDEO: Nuevo cohete de ULA lanza con éxito un módulo de la NASA a la Luna

La empresa estadounidense United Launch Alliance (ULA) lanzó este lunes, desde Florida, su nuevo cohete Vulcan Centaur, con el módulo Peregrine cargado de instrumentos de la NASA, para analizar la superficie de la Luna.

El despegue se realizó, según lo previsto, a las 02:20 horas (locales), desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el centro de Florida. Cuando alcance el satélite por su cuenta, el Peregrine se convertirá en el primer módulo estadounidense en llegar a la superficie de la Luna en más de 50 años.

We have liftoff! The first American commercial robotic launch to the Moon will deliver science instruments to study its surface, a critical part of preparing for future #Artemis missions. https://t.co/KoOZjXvqjD pic.twitter.com/Vo2Dnn6TwA

Además de la carga para la NASA, relacionada con su programa Artemis de regreso a la Luna, el Vulcan Centaur partió también con muestras de ADN de expresidentes estadounidenses (George Washington, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy y Ronald Reagan) y restos incinerados de actores de la serie televisiva “Star Trek”, para la compañía privada Celestis, con destino al “espacio profundo”. “Estoy muy contento”, escribió Tory Bruno, presidente y director ejecutivo de ULA tras el lanzamiento.

En el caso del envío de la NASA se trata de la primera misión robótica comercial de la agencia estadounidense que llegará a la Luna. El Vulcan Centaur llevará el módulo de aterrizaje lunar Peregrine, de la firma Astrobotic, que está previsto que aterrice en una región de la cara oculta de la Luna conocida en latín como ‘Sinus Viscositatis’, que en español significaría algo así como bahía pegajosa.

La NASA pagará a Astrobotic 108 millones de dólares por llevar allí cinco experimentos, en el marco del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es abaratar el coste del envío de objetos a la superficie lunar.

The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off Jan. 8 on the first flight of @ULALaunch’s #VulcanRocket. @Astrobotic’s Peregrine Mission 1 lander is expected to reach the lunar surface in February: https://t.co/csvx73ZqgP pic.twitter.com/N7Mxiqi8GC

