Sofía Vergara luce irreconocible sin maquillaje en su foto más reciente

Sofía Vergara ha causado un caos en las redes sociales debido evidente cambio en el aspecto de su rostro, dejando a sus fans intrigados y especulando sobre posibles intervenciones estéticas.

En las últimas fotografías compartidas por la actriz colombiana en sus redes sociales, los seguidores no han pasado por alto las diferencias en su rostro, expresando su sorpresa y desconcierto.

Este cambio en el aspecto de la estrella de Hollywood ha desencadenado una variedad de opiniones, desde la preocupación por la presión estética en la industria del entretenimiento hasta el apoyo incondicional de sus seguidores.

“Parece otra persona”

“¿Qué le pasó a Sofía?”

“Como que volvió a estirarse la cara”

“Creo que Sofía se está volviendo una adicta a los retoques”

“Ay nooo se está destrozando la cara”

Confesiones del la actriz

Sofía Vergara se encuentra en España donde estuvo en el programa ‘El Hormiguero’, donde ha presentado ‘Griselda’, serie que protagoniza y que llegará a Netflix el próximo 25 de enero.

En la ficción de seis episodios, la colombiana da vida a Griselda Blanco, una importante narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de la década de los 70.

“La verdad que ha sido difícil para mí porque nunca había rodado en español ni nunca había hecho algo de drama. Yo siempre había hecho comedia y me había ido a mi casa feliz de la vida. Yo pasaba horas en el set de ‘Modern Family’, pero estaba feliz porque estaba divirtiéndome con mis amigos.

En ‘Griselda’ no, porque tenía que matar, tenía que meterme coca, tuve que aprender a fumar porque no sabía fumar y tenía que fumar, me pusieron una nariz de plástico, unos dientes, un pelo… Todo era una pesadilla”, ha afirmado la también modelo.