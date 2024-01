¿Pedófilo? Dani Flow es cancelado por sus polémicas declaraciones

Dani Flow se volvió tendencia en redes sociales luego de que emió una serie de comentarios sobre lo ocurrido con los youtubers Nath Campos y Rix, hace algunos años.

En la entrevista con Charly Galleta, se abordó la situación de ‘Rix’, un influencer que en 2021 admitió su culpabilidad por el delito de violación en contra de la youtuber Nath Campos. Este hecho llevó a que actualmente cumpla una condena en libertad condicional.

“Fue una p*ndejada… y eso que me cag* ‘Rix’ como personaje… pero si fue una p*ndejada por lo que lo metieron a la cárcel. La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey? Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni ´rucas se deberían de llamar”, expresó Dani Flow.

Dani Flow es originario de Irapuato, Guanajuato, y ha comenzado a abrirse camino dentro de la industria del reguetón en México. Su gran éxito es la canción “Reggaeton Champagne” que lanzó junto a Bellakath.

Hace algunos meses, el artista reveló que aunque está casado también tiene una novia, quien vive con él y su esposa, luego de que esta segunda aceptó que así fuera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Flow (@daniflowmx)

“Te voy a decir de dónde sale. Llegó un momento en el que ya estoy saliendo mucho de mi casa y mi esposa se queda sola en la casa, y ella empieza a demostrar inconsciente que no está cómoda con esa vida. Pues yo soy muy de familia la verdad, y no espero que los problemas avancen, la verdad, si me doy cuenta de algo trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera tipo cubrirme, ¿sabes?”, contó Dani generando también polémica.

Sin embargo, su último comentario fue el que generó más controversia. Durante la entrevista con Charly Galleta reveló: “La vida es de momentos y los tengo que vivir, a mi hija jamás las tocaría pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y si”. Además criticó el movimiento feminista.

La vida es de momentos y los tengo que vivir, a mi hija jamás las tocaría pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y si… “célebres palabras” del “artista” Dani Flow. pic.twitter.com/1CYL2gkP6E — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) January 9, 2024

Su comentario pronto se hizo tendencia en redes sociales y muchos lo llamaron “enfermo” y “pedófilo”.

Pide una disculpa

“Lo que le pido a la gente que está ahorita encima de mi es que me escuche. Es lo más humano que pueden hacer, escucharme”, comentó.

Lo que sí le preocupa, aseguró, es que los usuarios quieran contraponerlo con el feminismo pues, de alguna u otra manera, es un movimiento al que le gustaría sumarse: “Yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé; pero, como tal, siempre lo he visto como algo positivo, algo de lo que me gustaría formar parte porque tengo una hija”.

“Dije un comentario super desacertado del cual me arrepiento, pero estaba enojado porque vi como estas mujeres le destruían el puesto a dos señoras. No quise decir eso, pero creo que ellas sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo”, expresó.

A pesar de su disculpa, muchos usuarios siguen en la “guerra” porque las personas ya no sigan a Dany Flow y no escuchen su música.

Lee también: ►Brindan más detalles del concierto de Mon Laferte en Guatemala

Mira también: