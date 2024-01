Meryl Streep revela cuál fue la película que salvó la industria del cine

Emma Stone, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Cillian Murphy fueron algunas de las personalidades que se trasladaron al desierto para participar en la gala inaugural anual del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Durante el evento, los famosos expresaron su gratitud especialmente después de un año tumultuoso para la industria, que incluyó dos prolongadas huelgas y cambios significativos en el panorama de las salas de cine.

En esta oportunidad, mientras que Stone reflexionó sobre los momentos más destacados de su trayectoria, Streep elogió a Billie Eilish y Barbie por su contribución para rescatar la industria cinematográfica.

En la gala, la famosa actriz con una gran trayectoria expresó su agradecimiento a Billie Eilish y su hermano y colaborador, Finneas O’Connell, por su contribución al éxito de taquilla de Barbie, la cual desempeñó un papel fundamental para mantener la vitalidad de la industria cinematográfica durante el pasado verano.

“Salvaron las películas el verano pasado y todos nuestros trabajos”, indicó en referencia a los hermanos Eilish, quienes por su parte fueron honrados por su canción ‘What Was I Made For’.

Meryl Streep talks about Billie and Finneas during her speech at the palm spring event

– “you have delivered the barbie love bomb, you’ve saved the movies last summer, all of our jobs”pic.twitter.com/GWNHbTlkqP

— Billie Eilish Society (@BillieSociety) January 5, 2024