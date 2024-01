Seis meses después, revelan la causa de muerte de Sinead O’Connor

El mundo de la música sufrió la inesperada muerte de Sinead O’Connor, el pasado 26 de julio, a la edad de 56 años. La noticia se confirmó a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad, Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”, expresaron los familiares de la cantante.

Pero es hasta el día de hoy, casi seis meses después, que se ha revelado cual fue la causa del deceso de la intérprete de origen irlandés.

“La señora O’Connor murió por causas naturales. Por lo tanto el caso queda cerrado”, señala el comunicado del tribunal forense de Southwark.

Un portavoz del Tribunal dijo: “Esto confirma que lo que se señaló al principio. Por lo tanto, el forense ha dejado de implicarse en su muerte. No se harán más comentarios”.

Carrera de la cantante

Sinead O’Connor era conocida por su voz pura y nítida, combinada con excepcionales habilidades para escribir canciones que evocaban sus puntos de vista sobre política, espiritualidad, historia y filosofía.

Su primer álbum, “The Lion and the Cobra”, fue lanzado con gran éxito de crítica en 1987, pero fue el siguiente álbum de O’Connor de 1990, “I Do Not Want What I Have’t Got” el que la abrió paso como artista conocida.

Su interpretación de la canción de Prince “Nothing Compares 2 U” saltó al número 1 en 1990, impulsada por un video musical en el que aparecía con el pelo muy corto y un jersey de cuello alto oscuro.

Cientos de personas se alinearon en las calles para rendirle homenaje durante el cortejo fúnebre que pasó por su antigua casa en Bray, condado de Wicklow, Irlanda, en agosto.