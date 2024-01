Irán Castillo deja Televisa para convertirse en cantante infantil

Después de saltar a la fama por su participación en telenovelas mexicanas, consolidándose como una de las estrella juveniles de Televisa, Irán Castillo emprende un nuevo rumbo para su carrera artística.

La actriz ahora busca consolidarse como cantante de temas infantiles con su proyecto El castillo de Irán y llegar al corazón de miles de pequeñas y pequeños de habla hispana.

Recientemente hizo su debut, en la edición de Juguetón Azteca en donde cantó y bailó para los asistentes, esto despertó interrogantes sobre qué va a pasar con la actuación.

Tras terminar su presentación, habló con medios de comunicación sobre esta nueva experiencia en su vida, la cual tiene como objetivo central cantar ‘canciones sanas para las infancias’.

“Ahorita me gusta hacer cosas más familiares. Ahorita no tengo planeado hacer nada de eso (personajes de mujeres violentas y agresivas)”, respondió. Dijo que la elección de sus proyectos como actriz ahora depende de las tramas que cuenten y que no choquen con su nueva imagen.