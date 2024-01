“La Bebeshita” recibe críticas tras anunciar su ingreso a La Casa de los Famosos

“La Bebeshita” se convirtió en tema de conversación después de confirmar su regreso a la pantalla chica como participante de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos“.

La exestrella de “Enamorándonos” y “Venga La Alegría Fin de Semana” se ha consagrado como una de las favoritas en el mundo del entretenimiento, por lo que su reciente colaboración en televisión generó un sin fin de reacciones.

Después de que se confirmara una nueva temporada de “La Casa de los Famosos” la cadena de televisión, Telemundo ha compartido los nombres de algunos de los participantes. Este día La Bebeshita fue anunciada como la nueva habitante de la edición 2024.

Tras anunciar que ingresará a este reality, Daniela Alexis recibió muchas críticas. “Qué bueno que lo comentaron porque así no la veré”, “Ay no, no creo que se convierta en una Wendy Guevara en donde todo el mundo la quiera”, “De verdad tanta gente famosa en México y escogen a esta chica”, “Ese plástico va a florar en La Casa de los Famosos”, fueron algunos comentarios.

A su corta edad, Daniela Alexis, nombre verdadero de “La Bebeshita”, se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula gracias a su participación en varios programas.

La creadora de contenido ha brillado en programas como “Enamorándonos”, “Venga La Alegría Fin de Semana”, “MasterChef” y “Los 50”.

Hasta el momento, esta es la lista de huéspedes confirmados en La Casa de los Famosos:

Sophie Durand, actriz de 20 años de edad

Clovis Nienow, actor y modelo de 30 años de edad

Ariadna Gutiérrez, modelo de 30 años de edad

Fernando Lozada, actor y modelo de 34 años de edad

Alana Lliteras, influencer de 20 años de edad

José Reyes “La Melaza”, beisbolista de 40 años de edad

Pedro Figueira La Divaza, influencer de 25 años de edad

Maripily Rivera, actriz de 46 años de edad

Thalí Garcia, actriz y modelo de 33 años de edad

Gregorio Pernía, actor de 53 años de edad

Lupillo Rivera, cantante de 51 años de edad

Silvia del Valle, La Bronca, de 46 años de edad

Mariana González, de 40 años de edad

Daniela Alexis Barceló Trillo, La Bebeshita, de 32 años de edad

Carlos Gómez ‘El cañón’, de 38 años de edad

