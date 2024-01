¡Casi pierde un ojo! Integrante de Las Perdidas sufre fuerte golpiza de su prometido

A través de su cuenta de Youtube, Paola Suárez conocida por ser una miembro de Las Perdidas y una de las mejores amigas de Wendy Guevara, mostró su estado luego de haber tenido un altercado con su novio, quien la golpeó brutalmente.

En la transmisión, dejó claro que no sabía cómo lidiar con la cuenta del hospital, ya que no tenía suficiente dinero. Sin embargo, Wendy Guevara, quien acompañó a su amiga en todo momento, aseguró que organizaría una cooperación para cubrir los gastos.

En su intervención, Guevara dio más detalles sobre lo ocurrido con su amiga, quien terminó con un hematoma en el ojo, mismo que deberá desinflamarse para determinar si no hubo daños en la cornea.

“Les voy a explicar, su novio la golpeó, yo no había querido decir nada, ya sabíamos, pero no habíamos querido decir nada por respeto a ella, ella no puede hablar ahorita porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado y necesita una cirugía”, explicó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Además, Wendy aseguró que se emprenderán acciones legales contra el sujeto.

“Va a demandar Paola, hermanas, va a poner una denuncia. Queremos decir que hay mucho chisme en los medios y en todo hay un desma***, pero sí va a poner denuncia. Gracias por preocuparse a toda la gente”, mencionó.

De acuerdo con lo mencionado, Paola fue agredida justo unas horas después de que su ahora exprometido, le propusiera matrimonio de manera sorpresiva.

