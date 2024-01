Protagonista de “La Ley y el Orden” revela que fue abusada por un amigo

Mariska Hargitay de “La Ley y El Orden: UVE” revela que sufrió de abuso por parte de un amigo. La actriz confesó que el abuso sucedió cuando tenía 30 años, tiempo antes de unirse a la emblemática serie policíaca.

La famosa ha interpretado por más de 20 años a la detective Olivia Benson, quien investiga y resuelve un gran número de casos de abusos y agresiones sexuales así como violaciones en la icónica serie, ahora ha roto el silencio para hablar sobre la “violación” que ella misma sufrió.

A través de una entrevista concedida al medio People, la actriz reveló que a los 30 años de edad, 4 años antes de iniciar su participación en la icónica serie policíaca, fue abusada por alguien a quien ella consideraba como un “amigo”.

De acuerdo con la intérprete estadounidense, aunque el abuso no fue de tipo sexual, sí lo consideró una violación debido a que el sujeto invadió su espacio y la sometió en contra de su voluntad.

Según lo revelado por Hargitay, su “amigo” ejerció control y dominio sobre ella con la finalidad de someterla.

Aunque este abuso no escaló a términos sexuales, la actriz confesó que este control estuvo muy “cerca” de convertirse en algo físico.

“No fue nada sexual. Era dominio y control. Control abrumador. Intenté todas las formas que conocía para salir de esto. Intenté hacer bromas, ser encantadora, poner límites, razonar, decir que no. Me agarró de los brazos y me sujetó. Estaba aterrada. No quería que esto escalara a violencia”, comentó.

Luego del abuso sufrido, Hargitay puso un alto a su “amigo” y decidió alejarse de él además de participar en diversas organizaciones de ayuda para víctimas de abuso. Sin embargo, esto no impidió que mantuviera un trauma.

“Ahora puedo ver claramente lo que me hicieron. Entiendo la neurobiología del trauma. El trauma fractura nuestra mente y nuestra memoria. Como se rompe un espejo. Por eso he hablado tanto de la violación por parte de un conocido, porque mucha gente todavía piensa que la violación es como un hombre saltando de entre los arbustos”, agrega.

Actualmente, además de continuar con su papel como la ahora capitana Olivia Benson, Mariska Hargitay también preside la fundación Joyful Heart, la cual se dedica a ayudar a víctimas de abusos.

