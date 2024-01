¿Jugará Lionel Messi ante El Salvador?

El Inter Miami, de Lionel Messi, estuvo representado este jueves en el Media Day de la MLS por Gerardo Martino y Sergio Busquets, quienes tuvieron muy claro que son el rival a batir esta temporada y coincidieron en una idea: necesitan ser “un equipo sólido” y “demostrarlo en el campo”.

El centrocampista español sonríe por volver a unirse a sus grandes amigos en Miami, que además de Lionel Messi y Jordi Alba incluyen ahora al recién llegado Luis Suárez.

Pero tiene muy presente cuál es la motivación: “Está claro que más allá de que nos juntemos jugadores que hemos tenido éxito juntos, que nos llevamos bien fuera del campo, nuestra intención es ganar y competir, que es lo importante, por eso venimos aquí”.

Con tanto talento en ataque en el conjunto de rosa, la defensa aparece como la asignatura pendiente.

“Tenemos muchos entrenos de pretemporada que nos van a servir. El año pasado ni Leo, ni Jordi, ni yo tuvimos tiempo de entrenar y ahora es en lo que tenemos que trabajar. También conceder menos, porque con los jugadores que tenemos a nivel ofensivo siempre tendremos opciones. Lo más importante es trabajar la solidez y estar bien atrás”, comentó Busquets.

Hoy ha brindado conferencia de prensa el DT de @InterMiamiCF, Gerardo "Tata" Martino: "Tenemos dos delanteros de mucha calidad. Es posible que el equipo tenga posibilidades de tener a los dos jugadores al mismo tiempo. (Suárez y Campana)". Vía @FavianRenkel pic.twitter.com/k8kffzf4UJ — Revista La Selecta 🇸🇻 (@LaSelecta__) January 11, 2024

¿Jugará Messi en El Salvador?

El técnico argentino tendrá el privilegio de dirigir una gran plantilla con muchos grandes nombres. El Inter Miami fue definido esta tarde por uno de los periodistas como un ‘superequipo’ y Martino aceptó con agrado ese concepto comparándolo con el baloncesto.

“Me gusta la NBA, antes los ‘superteams’ eran de dos grandes jugadores, luego de tres y ahora de cuatro. Yo sé que vamos a terminar componiendo un buen equipo que nos va a permitir competir bien y sabemos lo que esto genera a los rivales”, señaló.

Sobre su visita a El Salvador, el próximo viernes 19 de enero, donde Inter Miami jugará con la “Selecta” un duelo amistoso, Gerardo Martino explicó qué equipo presentará en tierra salvadoreña.

“Nosotros estamos por empezar la pretemporada y todavía no profundizamos sobre el análisis de El Salvador, pero sí sabemos de los cambios permanente, como el cambio del entrenador. Nosotros lo que buscamos es comenzar a competir en la pretemporada”, señaló.

Sobre si Messi tendrá minutos ante El Salvador, Martino se limitó a responder: “No me quiero aventurar a decir algo que después no pueda cumplir. La idea es que este inicio de pretemporada y este primer partido comprenda a todo el plantel de Inter de Miami. Ya después, las circunstancias, formas en la que ellos están y la cualidad física con la que llegue a ese partido determinará si están o no, o cuántos estarán en el caso de que así sea”.

#MLS | Tata Martino se refirió a la visita de Inter Miami a El Salvador. El director técnico asegura que la prioridad está en darle forma al equipo en pretemporada. No pudo garantizar las presencia o no de Lionel Messi.#InterMiamiCF pic.twitter.com/ntWvb0lLdA — Deporte Total USA (@deportetotalusa) January 11, 2024

