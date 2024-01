Diego Bolaños y su reacción al recibir la convocatoria con la Selección

A pocas horas de que la Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, viajara a Estados Unidos para el amistoso de este sábado ante Islandia; el nombre del portero juvenil Diego Bolaños fue la gran novedad del día.

Y es que en las últimas horas se confirmó una lesión del portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, quien es baja de último momento en la delegación chapina. Ante esa situación, Tena se vio obligado a llamar a un nuevo portero, y fue el juvenil Diego Bolaños, de 17 años.

NOTA: Barcelona sufre para avanzar a la final de la Supercopa de España

🇬🇹 El portero de Comunicaciones no viajará al Estados Unidos para el amistoso ante Islandia, y su lugar lo ocupará un seleccionado sub-20.https://t.co/ksrro0Osb2 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 11, 2024

No paraba de sonreír

En su primer día de entrenamiento, el cual se realizó este jueves 11 de enero, Bolaños dio sus impresiones. “Cuando recibí la noticia estaba muy feliz, no podía parar de sonreír, no me la creía. Después, agradecido con los profes (Luis Fernando Tena, Marvin Cabrera y Rigoberto Gómez) que me dan la oportunidad”.

Respecto a sus objetivos en esta, la que es su primera convocatoria a un seleccionado absoluto, Diego Bolaños, expresó: “Voy a tratar de darlo todo y entrenar bien, y lógicamente, aprender de la gente experimentada que está en la mayor”.

En esa línea continúo: “Es gente muy experimentada que sabe más que yo. Lo que tengo que hacer aquí es escuchar y aprender de mis errores, y de los demás, porque son más experimentados y saben más que yo”.

#VamosGuate🇬🇹 | Diego Bolaños, quien sustituye al lesionado Fredy Pérez en la portería, demuestra la alegría de su primera convocatoria con la selección absoluta. 📹 Fedefut. #ModoSelección pic.twitter.com/Iieb20QZ6F — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 11, 2024

Para cerrar ese tema, Diego Bolaños comentó que con su llegada, el preparador de portero Benjamín Pérez y el guardameta Nicholas Hagen “Los dos me recibieron bien. Me dan consejos, lo que debo mejorar y qué puedo hacer mejor. Me dicen que esté tranquilo y me dan mucha confianza”. Especto a Hagen, reveló: “Me ayudó con algunos detalles que debo mejorar, me trató bien y bromeó conmigo”.

Diego Bolaños se comprometió a dejarlo todo en los entrenos y partidos que pueda tener con la “Bicolor”. Asimismo, confía en que poco a poco vendrán nuevas oportunidades, en se sentido, dijo: “Si uno hace las cosas bien, va a recibir sus resultados”.

TikTok