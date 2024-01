Exentrenador de México asegura que le queda “un año de vida”

El renombrado entrenador sueco, Sven-Göran Eriksson, conocido cariñosamente como “Svennis”, quien dirigió a la Selección de México entre 2008 y 2009, reveló en una entrevista reciente con la emisora pública Radio de Suecia que está enfrentando una batalla contra el cáncer, con pronósticos que le otorgan aproximadamente doce meses de vida. A sus 75 años, Eriksson compartió desgarradoras palabras sobre su estado de salud, dejando a la comunidad futbolística y a sus seguidores en estado de shock.

Eriksson, cuya carrera abarca décadas y múltiples países, expresó con valentía: “En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos.” Este anuncio llega después de su retiro el año pasado como director deportivo del club sueco Karlstad, citando problemas de salud. A pesar de la sombría perspectiva, el entrenador no se rinde y promete “resistir mientras pueda”.

La carrera de Eriksson, iniciada a finales de la década de 1970 en Suecia, es una epopeya futbolística. Después de triunfar con el Gotemburgo sueco, conquistando la liga y una Copa de la UEFA, dio el salto al Benfica portugués. En su paso por Italia, dejó una huella imborrable en clubes como el Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, obteniendo títulos de liga, copas y una UEFA.

No se limitó al escenario europeo; el fútbol inglés también fue testigo de su talento, dirigiendo equipos como el Manchester City y el Leicester. Además, Eriksson dejó su marca como seleccionador de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas, explorando incluso las ligas chinas y tailandesas.

A pesar de la adversidad, Eriksson elige enfrentar su destino con una perspectiva positiva. En lugar de quedarse en casa lamentándose, el legendario entrenador prefiere resistir y mantener una actitud optimista. Su determinación inspira a aquellos que han seguido su carrera y que ahora comparten su dolor por esta triste noticia.

Everyone at Manchester City is thinking of Sven-Göran Eriksson, and we wish to express our collective support to our former Manager, and his family and friends, during this time 🩵 pic.twitter.com/MUGJOkIdt5

— Manchester City (@ManCity) January 11, 2024