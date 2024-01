OMS advierte que “el Covid-19 es todavía una amenaza”

La jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el Covid-19, María van Kerkhove, advirtió que el mundo “continúa en pandemia” y que “el virus sigue evolucionando”, mientras se observa un aumento de casos de la enfermedad, gripe y otros padecimientos respiratorios a nivel global.

En una rueda de prensa, Van Kerkhove aclaró que, aunque la situación es mucho menos grave que la de 2021 o 2022, el riesgo sanitario que el coronavirus implica sigue siendo alto, dado que el patógeno circula por todos los países. “El número de muertes se ha reducido drásticamente desde el pico alcanzado hace un par de años, pero todavía tenemos alrededor de 10 mil decesos mensuales, y eso solo es con datos de medio centenar de países”, alertó.

