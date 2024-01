Trepidante empate entre Manchester United y Tottenham

No hay defensa ni en el Manchester United ni en el Tottenham, tan vulnerables atrás como voraces en ataque, con dos colectivos y una cantidad de individualidades de un nivel altísimo, protagonistas de un duelo trepidante, pleno de ambición, divertido, agitado e imprevisible que terminó en un empate insuficiente.

No ganó el United, dos veces por encima en el marcador, con los goles de Rasmus Hojlund, con un trallazo dentro del área a los dos minutos y medio, y Marcus Rashford, autor del 2-1 al filo del descanso, con una pegada arriba que hace tiempo no disfrutaba, pero relegado a la octava posición aún, con nada más un triunfo en las últimas seis citas de la ‘Premier, a once puntos del liderato del Liverpool o, más realista, a ocho de la Liga de Campeones.

Ni tampoco venció el Tottenham, quizá mejor equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Capaz de nivelar dos resultados adversos, con el 1-1 de Richarlison -en racha, seis tantos en los últimos seis choques de esta competición (ha marcado once en sus 55 partidos en total con el equipo londinense)- y con el 2-2 de Rodrigo Bentancur a los 50 segundos de la vuelta del vestuario, quizá mereció más, sobre todo desde el descanso en adelante. Sólo empató.

Regreso de Lisandro

Lisandro Martínez, defensa campeón del mundo argentino del Manchester United, entró en el minuto 63 al campo en sustitución de Jonny Evans en el partido contra el Tottenham en Old Trafford para reaparecer en competición tres meses y 23 días después, una vez ya recuperado de una lesión sufrida en septiembre.

El central no jugaba desde el pasado 20 de septiembre, en la derrota en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich en Alemania (4-3), por una dolencia en el pie que lo ha mantenido fuera de los últimos 23 encuentros oficiales de su equipo, hasta este domingo, cuando retomó la acción frente al Tottenham.

