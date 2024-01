Solo una ministra completó los cuatro años de gestión en el gobierno

La ministra de Educación Claudia Ruíz Casasola fue la única funcionaria que tuvo estabilidad al frente de la cartera educativa durante los cuatro años de gobierno del doctor Alejandro Giammattei, desde 2020 hasta 2024.

El mismo mandatario saliente Giammattei reconoció ese dato en un discurso donde destacó que su gestión priorizó la educación y por eso mantuvo a la funcionaria en su cargo durante toda la gestión en la que estuvo al frente del Organismo Ejecutivo.

En sus últimas declaraciones, la ministra de Educación Claudia Ruiz aseguró que se despedía con la frente en alto.

“Si algo siempre pedí fue: «Señor, que esté cargo lo pueda llevar con humildad, que no se me olvide de dónde me sacaste»”, aseguró.

“Que no se me olvide a qué escuela llegué por primera vez, con tantas ilusiones”, recordó al citar sus oraciones a Dios.

“Que no se me olvide cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, que al igual que ustedes, fue plan fin de semana”, declaró.

Mientras tanto, el mandatario Giammattei aseguró que Ruiz fue citada más de 160 veces al Congreso para ser interpelada.

Ministra trasladó su despacho

“Ante esa situación, trasladó su despacho al Palacio Legislativo”, aseguró Giammattei en su discurso.

“En 2 años, 160 veces la tuvieron en el salón de los pasos perdidos, en donde parece que están perdidos los que están ahí”, dijo.

“Se les acabó el tiempo y la señora ministra no dejó de trabajar”, mencionó el mandatario saliente.

Durante su gestión, la funcionaria fue criticada y señalada por temas relacionados con nepotismo en la cartera a su cargo.