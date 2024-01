Ariana DeBose supera mal momento en Critics Choice y se luce en los Emmys

Ariana DeBose mostró su indignación por una broma en los Critics Choice Awards. La famosa fue blanco de una broma durante la ceremonia que se llevó a cabo el 14 de enero en Santa Monica, California.

La artista optaba por el premio a Mejor Canción por su interpretación de “This Wish” el tema central de la película “Wish: El poder de los deseos” de Disney. Bella Ramsey y Anthony Ramos fueron los encargados de entregar el galardón.

Al presentar a los candidatos, la joven protagonista de Tha Last of Us y el actor de Transformer señalaron que entre los nominados se encontraban voces famosas y “actores que se creen cantantes” como Jack Black, Ariana DeBose y Ryan Gosling.

La comparación no le simpatizó a la actriz y escribió en sus historias de Instagram: “No, no me ha parecido graciosa”. En redes sociales muchos fans elogiaron su trabajo y talento.

“La falta de respeto hacia la ganadora del Oscar, nominada al Tony y estrella de Broadway, Ariana DeBose, es salvaje”, expresó un usuario.

The disrespect to Academy Award winner, Tony nominee, Broadway star, Ariana DeBose is WILD.

Luce espectacular

Ahora la artista se hizo presente en los Premios Emmy luciendo un look más cansual, sensual pero elegante. Inmediatamente recibió miles de elogios esperando que lo sucedido anoche no vuelva a repetirse.

