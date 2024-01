The Best: Lionel Messi en el once ideal de FIFPRO FIFA

Seis jugadores del Manchester City, Kyle Walker, Rubén Dias, John Stones, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne y Erling Haaland, fueron incluidos este lunes en el once ideal de los premios The Best de la FIFA.

Lo completan tres futbolistas del Real Madrid, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Thibaut Courtois, Leo Messi (Inter Miami) y Kylian Mbappé (PSG).

El once está compuesto por Courtois en la portería, Kyle Walker, Rúben Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo, y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque.

Once femenino

Las jugadoras de la selección española Aitana Bonmatí y Olga Carmona fueron incluidas en el once ideal de la FIFA en los premios The Best.

El once estuvo compuesto por Mary Earps, en portería, Carmona, Lucy Bronze y Alex Greenwood, en portería; Keira Walsh, Alessia Russo y Lauren James, en el centro del campo, y Aitana, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr, en ataque.

Sorprendieron las ausencias de Jennifer Hermoso y Linda Caicedo, pese a ser dos de las tres candidatas, junto a Aitana, del premio a mejor jugadora de los The Best.

*Con información de EFE