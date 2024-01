Oleada de críticas a Lionel Messi tras ganar The Best FIFA 2023

Un día después de que Lionel Messi obtuviera el premio a mejor futbolista masculino The Best de la FIFA 2023, muchas críticas han caído sobre el campeón del mundo y la organización encargada de dar los reconocimientos debido a la injusticia que se cometió contra el inglés Erling Haaland, quien lo ganó todo y era el candidato número uno para quedarse con ese galardón.

Ni para los aficionados más optimista de Lionel Messi se esperaban el triunfo del argentino, y así lo han demostrado en redes sociales, donde a través del TikTok han expresado su sentir sobre el premio de “Leo”.

NOTA: Derby County de Nathaniel Méndez-Laing a un punto del liderato

“Messi este año no ha hecho nada”

“Una vergüenza”

“Es absurdo que Messi haya ganado”

El argentino Leo Messi se hizo este lunes con su tercer galardón The Best a mejor jugador del mundo, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé.

Messi, que no apareció en la gala, conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor once del año de la liga francesa durante el período que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022- hasta el 20 de agosto de 2023.

“La FIFA solo suma votos”

“Merecía este premio, creo que no”

En octubre, Messi recibió en París su octavos Balón de Oro, en reconocimiento principalmente al Mundial que conquistó en diciembre de 2022 con Argentina.

A sus 36 años, con todo ganado en Europa y siendo el máximo goleador histórico de Argentina, el próximo reto de Messi es la Copa América. Este torneo se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2024.

A nivel de clubes, Messi se ha reunido en Miami de cara a la próxima temporada con sus excompañeros del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Perfil en TikTok