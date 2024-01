“Haaland tiene que caminar por la luna”: Noruega se escandaliza por el The Best

La designación de Messi como el ganador del premio The Best ha generado gran indignación en Noruega, la patria de Erling Haaland. Los medios de comunicación en el país nórdico utilizan términos como “escándalo”, “robo” y “trampa” para expresar su descontento con el resultado final del premio de la FIFA.

En una reciente entrevista en el programa El Chiringuito, el periodista noruego Jonas Adnan fue consultado acerca de lo que Erling Haaland debería hacer para ganar un premio. La respuesta de Adnan reflejó un tono de incredulidad y sarcasmo al afirmar:

“No sé, caminar en la luna, no sé, es que ha hecho posible. Para ganar premios tiene que caminar en la luna”. La expresión satírica del periodista pone de manifiesto la percepción de algunos sobre la exigencia y el nivel de logros que se esperan para que un jugador como Haaland sea reconocido con galardones individuales.

🚨 @plazacasals: ¿qué más tiene que hacer Haaland para ganar un premio 'The Best'? 🇳🇴🗣 Jonas Adnan, periodista noruego: "CAMINAR por la LUNA". 🔥 Está muy caliente el debate… pic.twitter.com/yZbuLf422w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 16, 2024

Los medios de comunicación en los países nórdicos y en Inglaterra también expresaron su descontento con la elección de Messi como ganador de The Best. Titulares como “Verdens Gang: Escándalo”, “Dagbladet: Trampa – Escándalo”, y “NRK: Escándalo” revelan el tono de incredulidad y sorpresa en la región nórdica. Por otro lado, en Inglaterra, el Manchester Evening News destacó con el titular “Robado”, mientras que el Bild se cuestionó con un “¿Por qué Messi?”. El Daily Mail expresó su escepticismo con un titulado “¿Messi todavía es The Best?”, reflejando la amplia controversia generada por la elección del premio.

Otro terrible escándalo que “ensucia” a Messi y la FIFA por el The Best

La prensa nórdica, inglesa, alemana y francesa alza la voz de manera unánime en protesta por la elección del jugador del equipo de Florida, Leo Messi, como ‘el mejor’. Titulares que coinciden en su esencia, como “Otro terrible escándalo que ‘ensucia’ a Messi y la FIFA por el The Best”, sugieren que la designación ha generado controversia y críticas generalizadas.

La noticia del jugador de Inter Miami recibiendo el The Best ha dejado a muchos perplejos, y las dudas sobre los motivos de esta elección aún persisten. Se sostiene que estos premios, lejos de beneficiar a Messi, parecen tener un efecto contrario, generando críticas amplias en las redes sociales y contribuyendo a la creciente percepción de que su designación como ‘el mejor’ no fue merecida.