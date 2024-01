OMS alerta de aumento de casos de enfermedades respiratorias en varios países

La oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del aumento de casos de enfermedades respiratorias en las últimas semanas en varios países y de la presión hospitalaria derivada de esta situación, misma que podría ir en aumento. “Estamos preocupados por los informes sobre presiones localizadas en hospitales y sobreocupación en urgencias, debido a la confluencia de los virus respiratorios que están circulando”, afirmó en rueda de prensa el director de la OMS para Europa, Hans Kluge.

En la región europea, que comprende 53 países e incluye a Rusia y varias repúblicas exsoviéticas, las hospitalizaciones por gripe han aumentado un 58 % en las últimas dos semanas con respecto a las dos anteriores y los ingresos en cuidados intensivos, un 21 %. Los grupos más afectados son los mayores de 65 años y los niños pequeños.

“Vemos una alta intensidad de infecciones por gripe en varios países de la región. Los sistemas de salud deben estar listos para un probable aumento en casos de gripe en las próximas semanas”, dijo Kluge.

