UNE ratifica expulsión de diputados

La excandidata a la presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, compartió la noche de este martes 16 de enero, un comunicado en el que dicho partido confirma y ratifica la expulsión de cuatro diputados y anuncia la separación de tres diputados electos.

Los diputados expulsados son:

Así también se informa de la separación de los diputados electos:

“Por lo que se informa, que los siete diputados mencionados no podrán pertenecer a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, no podrán optar a la jefatura o sub jefatura de bancada, no podrán ser miembros de ninguna comisión de trabajo dentro del Organismo Legislativo así como actuar en nombre de la Organización Política Unidad Nacional de la Esperanza, nacional o internacionalmente”, indica el comunicado firmado pro el Comité Ejecutivo Nacional de la UNE.