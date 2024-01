FA Cup: Quedan establecidos los dieciseisavos de final

El Nottingham Forest impuso su condición de equipo de la Premier aunque necesitó de la prórroga y un gol postrero de Chris Wood para deshacerse y eliminar en los treintaidosavos de final al Blackpool (2-3), de tercera división, en el desempate (‘replay’) de la Copa de Inglaterra y acceder a los dieciseisavos donde se medirá al Bristol City, de la Championship, segunda categoría.

Nottingham Forest se unió al Norwich y al Everton que dejaron en el camino, también en el replay, al Bristol Rovers y el Crystal Palace, respectivamente.

En este choque jugado en Bloomfield Road el duelo terminó con empate a dos tantos hasta el minuto 90. El Nottingham Foerest llegó a la hora de encuentro con dos goles de ventaja. En el 16 marcó Andrew Omobamidele y al inicio de la segunda parte, en el 51, el brasileño Danilo hizo el segundo.

Todo cambió en el 61 cuando Albie Morgan acortó distancias para los locales y en el 79 Kyle Joseph estableció el empate que llevó el choque a la prórroga donde un tanto del australiano Chris Wood en el minuto 110 deshizo el equilibrio.

