VIDEO. Motociclistas ebrios protagonizan accidente en Boca del Monte

En un incidente registrado en Boca del Monte, Villa Canales, dos personas en una motocicleta, aparentemente bajo los efectos del alcohol, desencadenaron un accidente que quedó capturado en un video de un minuto grabado por un automovilista con una cámara de video en su celular.

El clip muestra a los motociclistas zigzagueando peligrosamente por la ruta, evidenciando un claro estado de ebriedad. En el momento más crítico, al tomar una curva, los dos individuos ignoran por completo la presencia de un automóvil que se aproximaba desde el otro lado de la carretera. La falta de atención provocó un choque, resultando en el atropello de los motociclistas y su posterior caída al suelo.

El testigo, hábilmente armado con su dispositivo de grabación, logró capturar el instante exacto del accidente. La impactante secuencia revela la peligrosa imprudencia de los motociclistas, que al parecer no tuvieron en cuenta las consecuencias de sus acciones.

Lo más sorprendente del video, sin embargo, llega después del accidente. Mientras los motociclistas yacen en el suelo, en lugar de buscar ayuda o evaluar sus propias lesiones, optan por levantarse y dirigirse agresivamente hacia el automovilista que los atropelló. La intimidación hacia el conductor parece ser una reacción impulsiva por parte de los motociclistas, quienes, a pesar de su evidente estado de ebriedad, parecen estar más preocupados por las posibles consecuencias legales que por su propia seguridad.

El video provocó reacciones divididas tras el incidente:

“A pesar de venir bolos, llevan la vía y el vehículo solo se atravesó sin verlos. Detesto a los malos motociclistas, pero me apego a la ley de tránsito”; “Para los que dicen que llevan la vía, no es así. Miren pues les explico: cuando alguien en una intersección va transitando y ya invadió la interseccion es responsabilidad de quien lleva la vía ceder el paso, porque obviamente no puede pasar encima. El motorista debió frenar. Lean el reglamento”; “La seguridad vial es responsabilidad de todos, y actos irresponsables como los ocurridos en Boca del Monte solo subrayan la necesidad de una conducción consciente y segura”, dicen algunos de los comentarios.