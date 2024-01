Destrozan a Peso Pluma por agredir a fan en pleno concierto

Hassan Emilio Kabande Laija, quien es mejor conocido como Peso Pluma, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán.

En esta ocasión el cantante agredió a un fan en pleno concierto, por lo que las polémicas imágenes han provocado una gran indignación en redes sociales.

El intérprete de éxitos como “AMG” y “El Azul” salió tundido por su controversial y aparentemente injustificado actuar.

Video viral

El polémico video fue difundido a través de las redes sociales de la influencer, Jacqueline Martínez, quien es mejor conocida como Chamonic.

Según su publicación, el desafortunado momento ocurrió durante un concierto privado que Peso Pluma ofreció para el programa de radio llamado “El Bueno, la mala y el feo”, el cual, se llevó a cabo en Arlington, Texas.

Las imágenes muestran cuando Peso Pluma se pasea por el borde del escenario, en una mano sostiene un micrófono y en la otra una botella de agua. Posteriormente y sin motivo el cantante aprovechó para vaciarle el líquido a uno de sus fans, incluso, se puede ver que le lanza la botella, la cual, afortunadamente era de plástico y no provocó daños.

Peso Pluma agrede a fan en pleno concierto y es tundido en redes

Vía @chamonic3 pic.twitter.com/m33gOJWTar — señora chisma (@sritachisma) January 17, 2024

Luego de haber mojado a uno de sus fans, la Doble P se alejó de la zona como si nada hubiera pasado y siguió su presentación de manera normal, no obstante, su acción no pasó desapercibida pues todo fue captado en video y una vez que se difundieron en redes las imágenes, las críticas en contra del joven cantante no se hicieron esperar.

“Qué fea su actitud, no sabía si el otro tenía su celular y pudo mojarlo”, “La verdad ya se le subió la fama, por qué mojar a alguien”, “Qué asco y con babas de él”, “No es correcto, nadie es más que nadie para hacer esto”, fueron las reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gallery (@gallery.sessions)

Peso Pluma está programado para debutar en el Festival Viña del Mar 2024 el próximo 1 de febrero, sin embargo, su presentación ha estado llena de polémica pues distintos sectores de la comunidad chilena han pedido que se cancele su concierto.

Lee también: ►Giammattei y Castillo son juramentados como diputados al Parlacen

Mira también: