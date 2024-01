El Atlético no le hará pasillo al Real Madrid, confirma Simeone

Este jueves, el estadio Cívitas Metropolitano será testigo de un emocionante enfrentamiento entre dos de los clubes más destacados del fútbol español, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en los octavos de final de la Copa de S.M el Rey. El ambiente se encuentra cargado de expectativas y polémica, especialmente en torno a la tradición del pasillo, un gesto que ha generado controversia en la previa del encuentro.

La incertidumbre se centra en si el Atlético de Madrid realizará el tradicional pasillo al Real Madrid, quienes recientemente se proclamaron campeones de la Supercopa de España al vencer al Barcelona de manera contundente. Sin embargo, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, dejó claro en rueda de prensa que su equipo no realizará dicho gesto, no por falta de respeto hacia el Real Madrid, sino porque la lealtad hacia su afición está por encima de todo.

Simeone, sobre el pasillo al Real Madrid: 🗨 "Los saludaremos con respeto, pero por delante está nuestra gente". pic.twitter.com/S3XtOOcwbs — Relevo (@relevo) January 17, 2024

Atlético no le hará pasillo al Real Madrid

Simeone expresó: “Siempre un gran respeto al entrenador y a los jugadores, pero siempre está por delante nuestra gente y el respeto a ellos es lo primero”. Esta postura refleja la importancia que el técnico argentino otorga a la conexión emocional con la afición rojiblanca, considerándolos una pieza fundamental en el camino del equipo.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, respaldó la decisión de Simeone en la rueda de prensa previa al partido, adoptando una posición neutral respecto al gesto del pasillo. “Lo que pienso respecto a las decisiones de cada club, me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia”, afirmó Ancelotti, destacando la diversidad de criterios en el fútbol y respetando la autonomía de cada equipo en sus decisiones protocolares.

El enfrentamiento entre estos dos gigantes del fútbol español promete ser vibrante, con ambos equipos buscando avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid, con su reciente título de la Supercopa, llega con la confianza en alza, mientras que el Atlético de Madrid buscará hacer valer su condición de local y la férrea conexión con su afición para superar a su histórico rival.

El pitido inicial está programado para el jueves 18 de enero a las 14:30 horas (hora de Guatemala), y los fanáticos del fútbol estarán atentos a cada detalle de este apasionante Derbi Madrileño en la Copa del Rey.

El mister no quiere polémicas con el pasillo: pic.twitter.com/Gd6mUpIXKl — Madrid Sports (@MadridSports_) January 17, 2024