Xavi asegura que si no se cumple los objetivos de la temporada se irá del Barça

En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Unionistas Salamanca en los octavos de final de la Copa del Rey, Xavi Hernández, el estratega del Barcelona, compartió reflexiones reveladoras sobre la situación actual del equipo catalán.

Con firmeza, Xavi afirmó que siempre ha sentido la confianza del vestuario y dejó claro que su permanencia en el club está intrínsecamente vinculada al apoyo de los jugadores. “El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa”, expresó con determinación. Subrayó la importancia de las conversaciones constantes con el equipo, no limitándose solo a los capitanes, para mantener la cohesión en tiempos difíciles.

🗨️ Xavi: "Sigo aquí de entrenador porque se han cumplido los objetivos" pic.twitter.com/MDxQ26WJHV — MARCA (@marca) January 17, 2024

Xavi tiene clara que si no cumple los objetivos dejará al Barça

A pesar de las recientes derrotas, especialmente la sufrida ante el Real Madrid en la final, Xavi destacó que se han cumplido los objetivos establecidos desde su llegada al banquillo. Recordó que al inicio le pidieron ser cuartos, y el equipo logró una destacada segunda posición. Enfatizó que el propósito actual es conquistar títulos importantes, ya sea en la Copa del Rey, La Liga o la Champions League, y dejó claro que su continuidad dependerá del cumplimiento de estos objetivos.

“Cuando me fichan me piden ser cuartos, y quedamos segundos. El año pasado el objetivo era ganar la Liga. Este año ganar títulos importantes, Copa, Liga o Champions. Si no se cumplen los objetivos, me iré. Estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota”, aseveró Xavi en la rueda de prensa.

Respecto al estado de ánimo de la afición, Xavi negó la existencia de un clima pesimista, asegurando que los aficionados le brindan ánimos por la calle. Sin embargo, reconoció que, como todos los entrenadores, será evaluado al final de la temporada en función de los logros alcanzados.

🔵🔴 Xavi: "Cuando me fichan me piden ser cuartos, y quedamos segundos. El año pasado el objetivo era ganar la Liga. Este año ganar títulos importantes, Copa, Liga o Champions. Si no se cumplen los objetivos, me iré. Estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota" pic.twitter.com/Ol0hX9Zaui — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 17, 2024

Xavi agradeció la presencia y la positividad del presidente Joan Laporta, quien recientemente visitó a la plantilla, transmitiéndole tranquilidad. También expresó su gratitud hacia Pep Guardiola por sus palabras de apoyo y destacó la importancia de la unidad en estos momentos desafiantes.

En cuanto a la situación económica del club, Xavi reconoció las dificultades, pero subrayó que el Barcelona no puede permitirse dejar de ser competitivo. A pesar de las complicaciones para fichar jugadores, el entrenador hizo hincapié en la necesidad de mantener la competitividad en los próximos años.

Antes del trascendental partido ante Unionistas Salamanca, Xavi analizó al rival, describiéndolo como un equipo rocoso defensivamente, fuerte en el juego aéreo y con claridad en su estilo de juego. Destacó la importancia de cambiar el chip después de la derrota en la Supercopa y la necesidad de igualar la intensidad, fe y coraje de Unionistas.

Finalmente, Xavi reveló la vuelta de Vitor Roque tras pequeñas molestias, proyectando su participación en el crucial encuentro. Hizo un llamado a mejorar colectivamente, especialmente en el aspecto defensivo, resaltando la importancia de obtener buenas sensaciones y avanzar a los cuartos de final.

🗣️ Xavi: "El Unionistas es un equipo muy bien trabajado. Costará y tendremos que igualar su intensidad" pic.twitter.com/8PWIJCXWrp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 17, 2024