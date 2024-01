Inter Miami viajará con sus mejores jugadores a El Salvador

Este miércoles, el Inter Miami CF generó gran expectación al anunciar la lista de convocados que se enfrentarán a El Salvador este viernes 19 de enero a las 19:00 horas en el estadio Cuscatlán. La incertidumbre sobre la presencia de estrellas como Messi, Suárez y Alba ha quedado resuelta, ya que Gerardo Martino, el estratega del equipo, optó por llevar a sus mejores jugadores a este emocionante encuentro.

La convocatoria incluye a jugadores de renombre internacional que seguramente harán vibrar al público centroamericano. Entre ellos se encuentran el legendario Lionel Messi, el letal delantero Luis Suárez, y el experimentado defensor Jordi Alba y el equilibro en el mediocampo, Sergio Busquets.

Next stop: El Salvador ✈️

Our official roster for the first match of our 2024 preseason has been announced! Find out who from the squad is heading on the road as we face the El Salvador national team at the Estadio Cuscatlán in San Salvador on Friday, Jan. 19 at 8PM ET. Roster:… pic.twitter.com/9bqFOuQiJh

