VIDEOS: Tormentas invernales causan múltiples accidentes en EE. UU.

En casi dos tercios de EE. UU. los ciudadanos se despertaron con temperaturas bajo cero y en alerta por una segunda tormenta invernal esta semana, la cual traerá fuertes nevadas, condiciones que ya han provocado múltiples accidentes en carreteras del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que se esperaban fuertes lluvias heladas en porciones de la región de Cascades, en el oeste, con una acumulación de nieve que podría llegar a los 60 centímetros. La agencia pronosticó que el centro de la tormenta avanzaría hacia el valle del Misisipi y que las nevadas se extenderían desde la región central norte de las planicies a los Grandes Lagos y la costa del Atlántico.

El frío extremo durante la última semana, con una sensación térmica de 57 grados Celsius bajo cero, ha causado algunos derrames y otros daños en los campos petrolíferos de Dakota del Norte, según informó el diario The Bismarck Tribune.

En la ciudad de Nueva York la temperatura por la mañana era de tres grados Celsius, con una sensación térmica de ocho bajo cero, y en Montpelier (Vermont) el termómetro marcaba ocho bajo cero y con el viento la sensación térmica era de 13 Celsius bajo cero.

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush.

Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P

— NYSDOT (@NYSDOT) January 18, 2024