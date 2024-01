Árbitros del Real Madrid-Almería denunciarían a jugador

La polémica arbitral dañó el duelo entre Real Madrid y Almería por la fecha 21 de La Liga, que al final del partido, el cuadro de Carlo Ancelotti se llevó el triunfo 3-2 tras estar por debajo parcialmente 0-2.

El árbitro Francisco Hernández Maeso tuvo que acudir al VAR de Alejandro Hernández en tres oportunidades durante el compromiso que se desarrolló en el estadio Santiago Bernabéu. Una para señalar un penalti por mano del brasileño Kaiky, otra para anular un gol de Sergio Arribas por una falta previa del seneglaés Dion Lopy y la tercera para validar un gol del brasileño Vinícius Junior en el que en directo había señalado mano.

NOTA: Real Madrid derrota al Almería en un duelo marcado por la polémica

#LaLiga | 🎙️😡 "No puedo dar mi opinión, porque luego nos sancionan a los entrenadores por hablar, mi opinión no sirve para nada", expresó Gaizka Garitano, tras la derrota 3-2 ante el Real Madrid.https://t.co/rEC33yo64A — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 21, 2024

Declaraciones y denuncia

El centrocampista del Almería, Gonzalo Melero, habló de robo. “Hoy nos han robado. Me jode decirlo, pero no hay por dónde cogerlo. Y ya van varias este año. Lo de hoy ha sobrepasado todos los límites, ha sido increíble. No se ha podido hacer más para que ellos ganen el partido”, aseveró.

Añadió: “Muchas jugadas de interpretación, como el gol con la mano: O es mano, o no, pero jamás hay que ir al VAR. Simplemente no se puede”.

💥 Tremenda rajada de Gonzalo Melero tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu 😡 “Nos vamos con la sensación de que nos han robado” 🎥 @matoribio85#RealMadridAlmería pic.twitter.com/j9FwtoPOzV — MARCA (@marca) January 21, 2024

Tras esas fuertes declaraciones del futbolista del Almería, el medio español Mundo Deportivo, aseveró que han tenido conocimiento de que los árbitros denunciarían al profesional ante el Comité de Competición.

Eso supondría una fuerte sanción para Gonzalo Melero. Según el artículo 106 del Código Disciplinario relativo a las declaraciones a través de cualquier medio sobre los miembros del colectivo arbitral o miembros de los órganos de garantías normativas.

El artículo reza: “La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados”:

