Cristiano Ronaldo cree que el Balón de Oro y el The Best “han perdido credibilidad”

Cristiano Ronaldo, la leyenda viva del fútbol, sigue acumulando éxitos y reconocimientos, como quedó demostrado recientemente en los Globe Soccer Awards 2023 en Dubai. A pesar de su brillante actuación en la entrega de premios, el delantero portugués no escatimó en expresar su descontento con los galardones más prestigiosos del fútbol mundial: el Balón de Oro y los premios The Best.

En una entrevista exclusiva con el diario Récord, Ronaldo arrojó luz sobre su perspectiva en relación con los premios entregados en la ceremonia de Londres, donde Lionel Messi se llevó su tercer trofeo The Best. “Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best…”, comentó, sugiriendo su desinterés y quizás descontento con el proceso de selección.

Crítica contundente de Cristiano Ronaldo

La crítica más contundente de Ronaldo se centró en la credibilidad de estos premios. El astro portugués afirmó: “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada”. Ronaldo abogó por una evaluación integral de la temporada, subrayando que los números y hechos concretos deberían prevalecer sobre la subjetividad. Aunque evitó desmeritar los logros de Messi, Haaland o Mbappé, expresó su escepticismo sobre la validez de estos premios en la actualidad.

En cuanto a su propio rendimiento, Cristiano Ronaldo destacó su capacidad goleadora, independientemente de la liga o el país en el que juegue. Con 54 goles en el año 2023, superando a destacados delanteros, se posicionó como el merecido ganador del Premio Maradona al mejor goleador del año. Este impresionante logro refleja la adaptabilidad y consistencia de Ronaldo, demostrando que su calidad trasciende las fronteras de las ligas.

Ronaldo, actualmente en el Al Nassr de Arabia Saudita, defendió la competitividad de la liga saudí en comparación con otras ligas europeas. Enfrentando las críticas sobre el nivel de la liga, afirmó: “Para ser honesto, no creo que esta liga saudí sea peor que la liga francesa. En mi opinión, la Ligue 1 tiene dos o tres equipos de buen nivel y en Arabia Saudita, no. Pienso que es más competitiva”. Una declaración que desafía percepciones preconcebidas y destaca su confianza en el nivel de juego en la región.

Con más de 1,200 partidos y 873 goles en su carrera, Cristiano Ronaldo ha dejado una marca imborrable en la historia del fútbol. Su consistencia y éxito en clubes como Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora en Al Nassr, subrayan su impacto duradero en el deporte.