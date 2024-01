Gianni Infantino pide sanciones duras contra el racismo en el futbol

En medio de la creciente preocupación por los actos de racismo que persisten en los estadios de fútbol, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha tomado una postura firme al exigir sanciones más severas. Este llamado a la acción surge después de un incidente reciente en Italia, donde el portero del AC Milan, Mike Maignan, abandonó el campo debido a insultos racistas dirigidos hacia él.

Infantino, a través de un comunicado oficial, expresó su repudio ante estos lamentables eventos y destacó la necesidad de tomar medidas concretas para erradicar el racismo en el fútbol. “Los sucesos que tuvieron lugar en Udine y Sheffield el sábado son totalmente aborrecibles y completamente inaceptables. No hay lugar para el racismo ni para ninguna forma de discriminación, ni en el fútbol ni en la sociedad. Los jugadores afectados por los sucesos del sábado cuentan con todo mi apoyo”, declaró el presidente de la FIFA.

On behalf of FIFA, Gianni Infantino, FIFA President, has made the following statement:

“The events that took place in Udine and Sheffield on Saturday are totally abhorrent and completely unacceptable. There is no place for racism or any form of discrimination – both in football…

