Ravens y 49ers sellan su pase a las finales de conferencia de la NFL

En una emocionante jornada de playoffs de la NFL, tanto los San Francisco 49ers como los Baltimore Ravens sellaron su boleto para las finales de conferencia con actuaciones destacadas de sus quarterbacks estelares. Los 49ers lograron una victoria agónica de 24-21 sobre los Green Bay Packers, mientras que los Ravens aplastaron a los Houston Texans con un marcador de 34-10.

Los 49ers, campeones en la temporada regular de la Conferencia Nacional, estuvieron al borde de la sorpresa cuando los Packers tomaron la delantera 21-17. Sin embargo, el joven quarterback Brock Purdy lideró una brillante serie ofensiva que culminó con un touchdown de Christian McCaffrey a solo un minuto y 7 segundos del final. El quarterback de Green Bay, Jordan Love, intentó una última ofensiva, pero su precipitado pase fue interceptado por Dre Greenlaw, asegurando la victoria local. Este triunfo marca la cuarta vez en los últimos cinco años que los 49ers avanzan a la final de conferencia, un logro impresionante que demuestra su consistencia en la postemporada.

En el otro enfrentamiento del sábado, los Baltimore Ravens, liderados por el fenomenal Lamar Jackson, derrotaron contundentemente a los Houston Texans con un marcador final de 34-10. Jackson, el favorito para el premio MVP de la temporada, demostró una vez más por qué es una fuerza a tener en cuenta. Con un total de 2 touchdowns por tierra y 2 por pase, Jackson desmanteló la defensa de los Texans y alcanzó las 100 yardas terrestres, sumando otras 152 por aire. Esta victoria lleva a los Ravens a su primera aparición en la final de conferencia desde los playoffs de 2012.

El enfrentamiento entre los 49ers y los Packers mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos, mientras que los Ravens dominaron con autoridad en su encuentro contra los Texans. Ahora, San Francisco será el anfitrión de la final de la Conferencia Nacional, esperando al ganador entre los Detroit Lions y los Tampa Bay Buccaneers. Por su parte, Baltimore recibirá al vencedor del enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills en la final de la Conferencia Americana.

