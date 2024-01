Óscar Santis: “Estoy muy agradecido con todo Antigua”

Óscar Santis confirmó esta tarde que se sumará a las filas del Dinamo Tbilisi, de la la Crystalbet Erovnuli Liga, de Georgia. En los próximos días viajará hacia el continente europeo y tener el primer contacto con su nuevo club.

Durante una conferencia de prensa, el futbolista nacional expresó su sentir: “Es un momento importante de mi carrera. Se cumple uno de mis objetivos, y es a base de esfuerzo y dedicación”.

Santis agradeció a los directivos: “Edgar Hernández Manolo Callen y Hugo García me ofrecieron un proyecto importante en mi carrera. Llegué a la Antigua con la ilusión de buscar salir al extranjero, y gracias a Dios se ha cumplido”.

“Es una liga competitiva”

Durante su intervención, Óscar Santis comentó que el pasado viernes llegó a contarle a los dirigentes el nuevo proyecto que tenía para su carrera deportiva, y que la negociación prácticamente se dio en 48 horas, ya que era el tiempo que había estipulado el nuevo club para recibir una respuesta. “Muy agradecido con la institución y cada uno de mis compañeros. Estoy muy agradecido con todo Antigua”, reconoció Santis.

Sobre la liga georgiana, Santis señaló: “Es una liga competitiva donde se juegan 36 jornadas. Me gustó ese reto porque el mercado se abre mucho más en Europa. Estar en Europa es lo mejor para uno porque es un trampolín para buscar un país con un futbol más reconocido”.

El ahora exjugador del Antigua G. F. C. también reconoció que la oportunidad llega en un momento que no se lo esperaba. “Es un momento de mi carrera que talvez no me lo esperaba, hace seis meses estaba en una lesión y fue recuperando ritmo bastante bien. Yo sabía que este mercado era corto, pero tenía la ilusión de salir. Siempre hay que trabajar y estar preparado”.

Por último, Santis reconoce que ir a jugar al extranjero servirá para que él pueda abrirle las puertas a otros compañeros guatemaltecos o un jugador de Antigua. “Quiero hacer lo mejor que se pueda para poder salir adelante y triunfar”, puntualizó.

