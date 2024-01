Posponen juicio por difamación contra Donald Trump

El juicio por difamación contra el expresidente estadounidense, Donald Trump, fue pospuesto hasta nueva fecha debido a que uno de los nueve jurados se enfermó. Tanto la escritora E. Jean Carroll como el exmandatario estaban presentes en la sala cuando el juez Lewis Kaplan canceló la sesión programada para este lunes.

Además, durante el día, todos los jurados se someterán a pruebas de Covid-19, ya que la abogada de Trump, Alina Habba, dijo haber estado en contacto con sus padres hace tres días y que estos luego dieron positivo en las pruebas de coronavirus. Habba, que dijo tener fiebre e iba sin mascarilla, dio negativo esta mañana.

Trump quiere testificar

La abogada le dijo al juez que el expresidente desea testificar en el juicio, pero no podrá estar en la corte el martes debido a que es el día de las primarias de New Hampshire, una fecha clave en el proceso electoral. “No voy a decidir (si puede testificar el miércoles) en este momento”, le contestó Kaplan, que tampoco dejó claro si las audiencias se retomarán mañana. Por su parte, la abogada de Carroll anotó que no quiere estirar más el juicio y le gustaría que terminase el mismo martes.

En este juicio Trump tendrá que responder a unas acusaciones de difamar a Carroll cuando aseguró, en 2019, que no conocía a la escritora, y que su confesión, hecha ese mismo año, de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los noventa era falsa. El martes y el miércoles pasados, Trump se sentó en el banquillo de los acusados desde donde pudo escuchar el testimonio de Carroll.

En mayo del año pasado, un jurado ya condenó a Trump por abuso sexual y difamación a la escritora, y a pagar un monto de 5 millones de dólares. En este nuevo juicio, el jurado tendrá que decidir si Trump dañó la reputación de la escritora con sus declaraciones de 2019 y, de ser así, las sanciones económicas subsiguientes.

Carroll pide 10 millones de dólares de compensación, cifra que se quedaría corta comparada con los 12.1 millones de dólares que podría costar a Carroll restaurar su buen nombre y credibilidad, según el testimonio de una experta contratada por el equipo legal de la escritora. En las anteriores sesiones, el equipo legal de Carroll ha sostenido que tras los comentarios vertidos por el entonces presidente, la periodista perdió su credibilidad como columnista, durante años ha dado sus consejos a lectores en la revista Elle, así como su versatilidad, ya que ahora los medios sólo la contactan para hablar sobre Trump.

*Con información de EFE