Aisha Solórzano ratifica que en Guatemala hay talento

El domingo fue un día especial para la guatemalteca Aisha Solórzano, quien logró anotar un “hat-trick” en la victoria (0-4) del Puebla Femenil sobre el Cruz Azul Femenil durante la fecha 4 del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil.

La chapina fue elegida como la jugadora del partido, según publicó en sus redes sociales la Liga BBVA Femenil y su propio club.

Aisha Solórzano (Cruz Azul 0-4 Puebla), Mayra Pelayo (Tijuana 3-2 Atlético San Luis), Casandra Montero (Guadalajara 1-1 Toluca), Yamile Franco (Querétaro 0-3 Monterrey) fueron las destacadas en la recién fecha de la liga femenina del futbol azteca.

Tras el partido, la legionaria fue entrevistada y se refirió a las sensaciones que tenía tras marcar su primer triplete en el futbol mexicano. “Estoy bastante feliz y contenta de ayudar al equipo que es lo importante en esta victoria. Feliz por mi persona por haber marcado estos tres goles”, aseveró.

Ahora, el Puebla Femenil se enfoca en su siguiente rival, las Chivas del Guadalajara, duelo correspondiente a la quinta fecha. En ese sentido, la chapina reconoce que se debe “seguir trabajando” y estar “enfocada en lo que se viene”.

Al hablar de su siguiente rival, Aisha Solórzano comentó: “Chivas es un rival bastante fuerte y los profesores ya se están encargando en verlas a ellas y durante la semana las vamos a ir trabajando para este partido que es muy importante”.

