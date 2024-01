Netflix, el nuevo hogar de la WWE

A partir de enero de 2025, Netflix será el nuevo hogar exclusivo del programa de lucha libre Monday Night Raw, producido por WWE, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y América Latina, entre otros territorios, anunció este martes la compañía en un comunicado, después de haber pagado 5 mil millones de dólares por el acuerdo (39 mil millones de quetzales). Ambas empresas confirmaron que se trata de un acuerdo “a largo plazo”, pero los términos no se revelaron oficialmente.

No obstante, la prensa especializada apunta hoy que el acuerdo entre Netflix y la WWE tiene una duración de 10 años y le costará a la plataforma de streaming más de 5 mil millones de dólares.

Esta es la primera vez que este popular programa -número uno de USA Network de NBCUniversal y atrae a 17,5 millones de espectadores a lo largo del año- abandona la televisión de cable tradicional.

Con esta compra, Netflix, que ya tiene una amplia gama de películas y series, busca convertirse en una suscripción imprescindible de entretenimiento y el contenido en directo. El acuerdo otorga a Netflix acceso a unas 150 horas de contenido en vivo al año. Netflix también obtendrá los derechos internacionales de otros programas de la WWE, como “Smackdown” y “NXT”, y otros grandes eventos de lucha libre como “WrestleMania”.

Otras plataformas de streaming como Amazon y Warner Bros. Discovery estaban interesados en ser la nueva casa de Raw, según la prensa especializada.

Cada vez es más habitual que las plataforma de streaming apuesten por el deporte, otro ejemplo es Apple TV que el año pasado integró la liga Major League Soccer en su repertorio.

